Одесситы массово блокируют движение троллейбусов и трамваев из-за ограничений по числу пассажиров

В троллейбус запустили кирпич, а водителя трамвая побили.

В Одессе в четверг пассажиры массово блокируют движение троллейбусов и трамваев, выражая недовольство ограничением числа пассажиров до 10.

Об этом сообщил замдиректора КП "Одесгорэлектротранс" Александр Коваль, пишет "Думская". По его словам, подобных случаев, по состоянию на полдень, насчитали 78.

Как отмечается, в лобовое стекло троллейбуса №7 запустили кусок кирпича, причем швыряла его пенсионерка. К счастью, стекло выдержало. Женщину-водителя трамвая №7 побили.

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По словам Коваля, транспорт ходит по прежним маршрутам, но если перекрытия продолжатся, его будут разворачивать на кольцах, чтобы полностью не останавливать движение.

Ситуация с пассажирским транспортом Одессы остается сложной, хотя в департаменте транспорта связи и организации дорожного движения рапортуют об улучшении. По словам заместителя директора департамента Сергея Щербаня, если вчера на дороги вышло всего 50% маршруток, то сегодня уже 75%. Дома остались только водители, проживающие в пригородах.

Как сообщал УНИАН, сложная ситуация в городском транспорте Одессы наблюдается с утра.