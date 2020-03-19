В МОН подчеркивают недопустимость требовать присутствия учителей в школе во время карантина

В министерстве отмечают, что необходимо установить гибкий график работы и индивидуальный план самообразования учителя.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий подчеркивает недопустимость требовать присутствия учителей в школе во время карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

«Очень важно на сегодняшний день не требовать, уважаемые руководители, присутствия учителей в школе во время карантина. Подчеркиваю: не требуйте присутствия работников во время карантина. Установите гибкий график работы, предусмотрите индивидуальный план самообразования учителя», - отметила Мандзий.

Она добавила, что это позволит в дальнейшем избежать вопросов от органов, которые могут прийти и проверить работу руководителей учреждений.

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Заместитель министра отметила, что призыв не требовать присутствия на работе касается не только учителей, но и воспитателей учреждений дошкольного образования.

«Технический персонал переводим в режим дежурства, обеспечения жизнедеятельности заведения... Но, если нет необходимости, не заставляйте работников просто присутствовать на работе. Это не то время, когда есть такая необходимость», - добавила Мандзий.

Относительно школьной документации, в частности школьных журналов, которые необходимо заполнять при проведении дистанционного обучения, она отметила, что завершение заполнения школьной документации необходимо перенести на время окончания эпидемической ситуации.

Мандзий также считает, что нынешние обстоятельства - это возможность для учителей улучшить свои цифровые навыки или приобрести их.