Московский патриархат призывает обниматься и причащаться, чтобы побороть коронавирус

Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавирус. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.

Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения Московский патриархат, призвала игнорировать карантин, который ввели из-за угрозы распространения коронавирус. Священники просят верующих приходить в храмы и причащаться.

Священник утверждает, что "страшная не эпидемия вируса, а грех, который губит душу", и говорят, что не следует бояться, потому что "дальше будет хуже, если мы не покаемся".

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"Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга", - призвал представитель лавры.

Кроме того, верующим рекомендуют приходить в храм, причащаться и причащать детей. Священник уверяет, что в борьбе с коронавирусом поможет молитва.

Обратите внимание! Такие призывы противоречат ограничениям на проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Это касается и религиозных мероприятий и собраний в храмах.

На время карантина, который продлится до 3 апреля, украинцам настойчиво рекомендуют оставаться дома.

Как сообщал ранее УНИАН, наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) не раз становился фигурантом скандалов. В 2011 году его возмутили вопросы журналиста 1+1 про автомобиль Mercedes s500, на котором ездит священнослужитель. В ответ тот оскорбил репортера и пообещал разбить камеру.

В 2012 году владыка Павел напал на журналистку издания "Корреспондент" Ксению Карпенко. Та пыталась взять у Павла комментарий для статьи о материальной жизни церкви. "Во время беседы грубо отвечал, а потом начал выкручивать руки, и забрал мобильный телефон", - сообщила Ксения.

2013-го на круглом столе, организованном первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, он похвалил действия милиции на Евромайдане.

22 января 2014 года владыка Павел сравнил Януковича с Христом и заверил в своей поддержке во время торжественной проповеди по случаю Дня Соборности Украины.