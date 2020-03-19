В МИД уточнили данные о количестве эвакуированных из-за границы украинцев

По состоянию на 10:00 19 марта благодаря работе украинских дипломатов свыше 16 тыс. украинцев вернулись на Родину.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили данные о количестве эвакуированных из-за границы украинских граждан.

Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавируса.

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По данным МИД, по состоянию на 10:00 19 марта благодаря работе украинских дипломатов свыше 16 тысяч украинцев вернулись на Родину.

Так, 14 тыс. 475 украинцев вернулись из Египта, 881 - из Объединенных Арабских Эмиратов, 209 - из Австрии, 123 - из Италии, 84 - из Соединенных Штатов Америки, 74 - из Ливана, 56 - из Хорватии, 45 - из Китая, 40 - с Кипра, 39 - из Азербайджана, 21 - из Венгрии, по 14 - из Танзании и Греции, 8 - из Бельгии и 1 - из Ирана.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.