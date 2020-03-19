В МИД уточнили данные о количестве эвакуированных из-за границы украинцев
В Министерстве иностранных дел Украины уточнили данные о количестве эвакуированных из-за границы украинских граждан.
Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавируса.
Читайте такжеОчереди на остановках, прохожие в масках и нехватка транспорта: как Киев переживает карантин (фоторепортаж)
По данным МИД, по состоянию на 10:00 19 марта благодаря работе украинских дипломатов свыше 16 тысяч украинцев вернулись на Родину.
Так, 14 тыс. 475 украинцев вернулись из Египта, 881 - из Объединенных Арабских Эмиратов, 209 - из Австрии, 123 - из Италии, 84 - из Соединенных Штатов Америки, 74 - из Ливана, 56 - из Хорватии, 45 - из Китая, 40 - с Кипра, 39 - из Азербайджана, 21 - из Венгрии, по 14 - из Танзании и Греции, 8 - из Бельгии и 1 - из Ирана.
Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.
Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.
В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.