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Несмотря на запрет несколько десятков украинцев пытались вылететь из Киева за границу

15:21, 18 марта 2020
Общество
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Украина закрыла пассажирское авиасообщение / фото УНИАН

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ак сообщили УНИАН в Отделе коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в социальных медиа появилась информация, что Госпогранслужба не выпускает людей, которые хотят вылететь рейсом в Германию.

"Сегодня несколько десятков граждан Украины прибыли в один из терминалов столичного аэропорта с намерением вылететь из Украины. Однако пункт пропуска закрыт по решению правительства", - заявили пограничники.

В ГПСУ напомнили, что согласно распоряжению Кабинета министров Украины с 00.00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского воздушного сообщения. "Исключение может составлять только осуществление перевозок лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий", - подчеркнули пограничники.

Также сказано, что об ограничительных мерах, которые вводила Украина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, подчеркивалось неоднократно.

"В настоящее время в авиационных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины готова и осуществляет оформление на въезд в нашу страну граждан из эвакуационных рейсов, которые формируются МИД и Мининфраструктуры", - отметили пограничники.

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