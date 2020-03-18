Транспортный коллапс в Харькове: много машин, очереди на остановках и полиция возле метро (фото, видео)

В городе сегодня не работает метро, из-за чего всю нагрузку ощущает на себе наземный пассажирский транспорт.

В Харькове, как и в других украинских городах, сегодня вступили в силу карантинные ограничения на проезд в общественном транспорте.

Кроме того, в городе со вчерашнего дня не работает метрополитен, пишет "Объектив".

Вблизи закрытых станций подземки дежурят наряды полиции, а в наземном транспорте пассажиров намного больше, чем разрешено новыми правилами (20 человек).

Как пишет издание, на улицах стало заметно больше автомобилей, а на остановках общественного транспорта наблюдаются очереди.

По информации издания Status Quo, люди стоят на остановках, в том числе, на проезжей части. Транспорта много, ходит он часто, но все равно не может вместить всех желающих. "Автобусы или проезжают мимо, не останавливаясь, или останавливаются, открывают двери, никто не выходит, и сесть все равно невозможно", - пишет СМИ.

Напомним, без метро сегодня также живут Киев и Днепр. В столице с утра наблюдаются значительные пробки, общественный транспорт также не справляется с большим количеством пассажиров.