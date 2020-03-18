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Транспортный коллапс в Харькове: много машин, очереди на остановках и полиция возле метро (фото, видео)

09:53, 18 марта 2020
Общество
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В Харькове не работает метро / фото: objectiv.tv

Кроме того, в городе со вчерашнего дня не работает метрополитен, пишет "Объектив".

Вблизи закрытых станций подземки дежурят наряды полиции, а в наземном транспорте пассажиров намного больше, чем разрешено новыми правилами (20 человек). 

Возле закрытых станций дежурят правоохранители / фото: objectiv.tv

Как пишет издание, на улицах стало заметно больше автомобилей, а на остановках общественного транспорта наблюдаются очереди.

На улицах стало больше машин / фото: objectiv.tv

По информации издания Status Quo, люди стоят на остановках, в том числе, на проезжей части. Транспорта много, ходит он часто, но все равно не может вместить всех желающих. "Автобусы или проезжают мимо, не останавливаясь, или останавливаются, открывают двери, никто не выходит, и сесть все равно невозможно", - пишет СМИ.

Напомним, без метро сегодня также живут Киев и Днепр. В столице с утра наблюдаются значительные пробки, общественный транспорт также не справляется с большим количеством пассажиров.

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