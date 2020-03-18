В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега

Сейчас наиболее проблематично добраться до правого берега.

Киев в первый день закрытого метрополитена утром остановился в пробках.

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Как показывает карта Google, на данный момент наиболее проблематично добраться до правого берега. На Левом берегу на подъездах к мостам образовались серьезные пробки, а вдоль «красной» ветки от станции метро Черниговская до Левобережной на Броварском проспекте – одна большая пробка.

Похожая ситуация и на проспекте Бажана вдоль «зеленой ветки» – авто стоят от «Позняков» до въезда на Южный мост.

Также пробки наблюдаются на проспекте Победы от «Житомирской» до «Святошина» в направлении к центру.