Ограничения на въезд: ночью в Украину не пустили более 50 иностранцев

С полуночи действует запрет на въезд в Украину иностранных граждан.

Из-за решения СНБО об ограничении на въезд в Украину прошлой ночью не были пропущены более полусотни иностранных граждан.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В частности, такую цифру зафиксировали за восемь часов - с 00:00 до 8:00.

В ГПСУ добавили, что за последние сутки оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тысяч человек: 85 тысяч на въезд и 58 тысяч - на выезд.

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"На КПВВ в районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. лиц, на административной границе с оккупированным Крымом – 4,7 тыс. граждан. Также в минувшие сутки, 15 марта, пограничники провели температурный скрининг в отношении почти 120 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.