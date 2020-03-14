Чтоб перестраховаться: Аваков не исключил ожесточение карантинного режима в Украине

Если действовать быстро, четко и решительно, то смертность от воздействия в стране нового коронавируса можно будет сократить в десятки раз, убежден министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил ужесточения ограничительных мер для предотвращения распространения в Украине нового коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче», - отметил Аваков.

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По его словам, украинские власти в этом вопросе учитывают опыт и ошибки других стран.

«Мы смотрим, как разворачивается атака вируса в Китае, Италии, Испании и других странах. Мы, к счастью, одни из последних на пути распространения вируса – поэтому имеем возможность действовать на упреждение. С учетом опыта и ошибок других стран.

Задача – как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения, квалифицированно лечить пораженных граждан...», - подчеркнул министр.

Он добавил, что если действовать быстро, четко и решительно, то смертность от воздействия в стране нового коронавируса можно будет сократить в десятки раз.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

13 марта СНБО, среди прочего, решил с 17 марта закрыть на две недели пункты пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения; с 16 марта на две недели запретить въезд на территорию Украины иностранцев; закрыть с 16 марта на две недели контрольные пункты на линии разграничения с временно оккупированными территориями.