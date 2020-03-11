В Киеве из-за карантина перенесли пробное ВНО

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе должно состояться 21 марта, а по всем остальным предметам - 28 марта.

В Киеве в связи с введением карантина для противодействия распространения коронавируса перенесли даты составления пробного внешнего независимого оценивания.

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Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе должно состояться 21 марта, а по всем остальным предметам - 28 марта.

"Мы договорились с региональным центром оценивания качества образования, пробные тесты, которые должны были состояться в конце марта, мы проведем после того, как унормируется ситуация - в апреле", - рассказал чиновник.

Отмечается, что образовательный процесс приостановили во всех учебных заведениях различных форм собственности, находящихся на территории города Киева. Обучение до конца марта будет происходить дистанционно

"Мы провели беседы с некоторыми СМИ и будем проводить телеуроки для школьников", - сообщил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, с четверга, 12 марта, в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, проведение массовых мероприятий.