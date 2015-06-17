Результаты расследования пожара на нефтебазе БРСМ обнародуют в ближайшее время - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал на заседании правительства.

"Решением суда руководители этой базы - главный инженер и исполняющий обязанности директора - арестованы, они под домашним арестом, активно сотрудничают со следствием. Я думаю, что результаты следствия будут в ближайшее время обнародованы, и они будут впечатляющими", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня произошел пожар на нефтебазе компании «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

15 июня глава ГСЧС заявил, что общий объем нанесенного пожаром ущерба составляет около 50 млн грн.

По данным МВД, в результате пожара государству нанесено 12 млрд грн убытков.

Также в МВД заявили, что к таким масштабным убыткам вследствие пожара привело промедление с вызовом пожарных на нефтебазу.

По факту пожара было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины, а по факту гибели людей во время пожара – по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Главное следственное управление МВД расследует дело против должностных лиц группы компаний «БРСМ» за ч. 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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12 июня Аваков сообщил, что в рамках уголовного производства, открытого по факту пожара на нефтебазе в Киевской области с гибелью людей, задержали фактического руководителя нефтебазы, заместителя директора компании "Укртрансоил" Юрия Шквиру.

Также, по его словам, к уголовной ответственности привлекается главный инженер Юрий Южанин, который отвечал за охрану труда и эксплуатацию нефтехранилищ.