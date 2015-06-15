Тушение горящей нефтебазы под Киевом оценили в 50 миллионов гривень

14:39, 15 июня 2015
Общество
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Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин утверждает, что расходы на тушение пожара на нефтебазе "БРСМ-Нафта" и ликвидацию его последствий составляют около 50 млн грн.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Арсения Яценюка, состоявшегося в форме селекторного совещания.

"Если брать в комплексе вместе с возмещением всех расходов и выплатой семьям погибших и пострадавших, это где-то около 50 миллионов ...", - сказал Чечеткин.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошла вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.

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