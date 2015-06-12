Милиция задержала фактического руководителя нефтебазы под Киевом
В рамках уголовного производства, открытого по факту пожара на нефтебазе в Киевской области с сопутствующей ему гибелью людей, задержан фактический руководитель нефтебазы, замдиректора компании "Укртрансоил".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Кабмина.
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"По месту жительства ряда руководителей этого предприятия проведены обыски, изъяты документы, имеющие отношение к расследованию. Фактическое руководство нефтебазой осуществлял Шквира Юрий Иванович, который занимал должность замдиректора ОАО "Укртрансоил"... Вчера указанное лицо задержано, подготовлено сообщение о подозрении", - сказал министр.
Также, по его словам, к уголовной ответственности привлекается главный инженер, который отвечал за охрану труда и эксплуатацию нефтехранилищ.
Аваков добавил, что инженер сейчас лег в больницу, и там с ним общаются следователи и представители прокуратуры.
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Он добавил, что в связи с пожаром на нефтебазе МВД открыло уголовное производство по факту ч.2.ст.273 УК Украины – нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.
Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. В результате пожара погибли 5 человек и еще 15 – пострадали.