Под Васильковом горит нефтебаза, есть пострадавшие (фото, видео)

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций Украины в Киевской области.

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"8 июня в 17.29 к оперативно-диспетчерской службы Васильковского района поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы, которая находится в селе Крячки. По прибытии спасателями было установлено, что горят три резервуара с бензином. На месте происшествия обнаружены 4 пострадавших работника нефтебазы", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействована 21 единица пожарно-спасательной техники и почти 90 человек личного состава.

Как сообщил источник в ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве на помощь тушения пожара дополнительно отправлено 16 единиц спецтехники с личным составом.

«Ситуация достаточно серьезная», - отметил собеседник агентства.