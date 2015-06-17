В МВД объяснили, почему руководство нефтебазы под Киевом полтора часа не вызывало пожарных

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Начальное возгорание топлива на нефтебазе в селе Крячки произошло в ходе нелегального смешивания различных нефтепродуктов и присадок. Руководство нефтебазы, опасаясь, что пожарные и милиционеры, которые приедут на вызов, выявят их незаконные операции, не сообщало о пожаре в течение первых полутора часов", - говорится в сообщении ведомства.

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Как отметили в МВД, именно поэтому пожар смог стать столь масштабным, что в ходе его тушения погибли пять человек. Всего пострадали 12 человек.

В результате таких действий представителей БРСМ государству нанесен ущерб в размере 1,2 миллиарда гривен. По данному факту Главным следственным управлением МВД проводится расследование в отношении должностных лиц группы компаний «БРСМ» за ч. 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

12 июня очаги пожара на нефтебазе «БРСМ-Нафта» ликвидировали, пожарные контролировали 100% территории и охлаждали цистерны. Однако 13 июня пожар на нефтебазе возобновился.