В еврейской общине Украины призвали сохранять спокойствие в связи с минированием синагог

ОЕОУ также публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой как можно быстрее найти виновных в провокации.

В Объединённой еврейской общине Украины призвали еврейские общины страны сохранять спокойствие и не паниковать в связи с минированием синагог.

Об этом УНИАН сообщили в ОЕОУ.

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В еврейской общине заявляют, что на данный момент реальных поводов для беспокойства нет, а минирование синагог было лишь очередной провокацией, которая должна была заставить украинских евреев паниковать и переживать за свою безопасность.

"При любом подозрении на минирование еврейских центров, синагог или антисемитские инциденты можно обращаться на Еврейскую горячую линию «910» по бесплатным номерам 910 и 0 800 600 910", - сообщили УНИАН в ОЕОУ.

Кроме этого, в ОЕОУ отметили работу правоохранительных органов, которые быстро отреагировали на сообщения о минировании и оперативно сработали на местах происшествий. Так, в синагогу Винницы даже прибыл начальник областного ГУНП.

Объединённая еврейская община Украины также публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой как можно быстрее найти виновных в провокации, хоть это и будет сложно из-за канала передачи информации о минировании синагог.