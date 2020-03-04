70-й Берлинский кинофестиваль: Фонд Янковского и Госкино организовали бизнес-ланч

Фонд Игоря Янковского Ассоциация Helping Hand и Госкино Украины организовали и успешно провели Третий бизнес-ланч для украинских и зарубежных продюсеров в рамках Co-Production Market юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale 2020).

23 февраля 2020 более 250 продюсеров из 52 стран мира собрались, чтобы познакомиться со своими украинскими коллегами. Co-Production Market — это индустриальная программа в рамках Берлинского кинофестиваля, для работы в которой ежегодно отбирают около 600 кинопродюсеров. Благодаря последовательному сотрудничеству Фонда Янковского с Berlinale, около 30 украинских продюсеров получили возможность приобщиться к Co-Production Market.

Комментируя это событие, Игорь Янковский отметил, что его Фонд уже восьмой год подряд последовательно продвигает украинское кино за рубежом.

"Пять лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить бизнес-ланчи "Meet Ukrainian Producers" на Каннском международном кинофестивале во Франции, пользующиеся большим успехом. В Германии мы от имени Украины третий год подряд организовываем встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прошлом мы неоднократно финансово поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке в Берлине и Каннах, проводили Украинский вечеринки, привозили в Канны и на Берлинале молодых кинематографистов. Как видим, эта работа приносит свои плоды — молодые режиссеры и продюсеры начали снимать полнометражные фильмы, которые попадают в самых престижных кинофестивалей мира, все больше украинских фильмов выходят в копродукции с иностранными продюсерами", — отметил бизнесмен и меценат Игорь Николаевич Янковский.

В этом году Украина была широко представлена ​​на Берлинском кинофестивале. В рамках программы Berlinale Special состоялась мировая премьера фильма-антиутопии Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера". В программе Generation 14plus показали документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссера Ирины Цилык. Также оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу скандальный фильм режиссера Ильи Хржановского “Дау. Наташа", одним из производителей которого является украинская компания "Phenomen Ukraine", а еще один фильм “Дау. Дегенерация" из этого же проекта показали в рамках Berlinale Special. Также в параллельной программе Forum Expended продемонстрировали короткометражный фильм совместного производства США, Японии и Украины "Citizens of the Cosmos».

К участию в ежегодном форуме Berlinale Talents, который является индустриальной платформой Берлинского международного кинофестиваля для 250 молодых перспективных представителей отрасли, отобрали украинского режиссера и сценариста Жанну Озирну. А новый фильм компании Limelite продюсера Владимира Яценко и режиссера Валентина Васяновича “Відблиск” впервые в истории Украины попал в число 36 лучших международных проектов на престижный Berlinale Co-production Market.

Также состоялись рыночные показы фильмов: "Мої думки тихі" (реж. Антонио Лукич), "Віддана" (реж. Кристина Сиволап), "Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн), "Забуті" (реж. Дарья Онищенко), "Схованки" (реж. Ирина Громозда, креативный продюсер Олеся Лукьяненко, со-продюсер Екатерина Вишневская) и "LET IT SNOW" (реж. Станислав Капралов).