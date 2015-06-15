На нефтебазе под Киевом из-за резкого повышения температуры прекратили откачку топлива

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным ГСЧС уже перекачано более 2 тыс. куб. м. горючего.

Также продолжается фитилирование (слабое горение, похожее на горение зажигалки) в нижней части резервуара с бензином.

«Продолжается фитилирование из верхнего дыхательного клапана и в нижней части резервуара с бензином объемом 900 куб. м. Проводится наблюдение и контроль за выгоранием топлива», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.

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12 июня очаги пожара на нефтебазе «БРСМ-Нафта» были ликвидированы, пожарные контролировали 100% территории и охлаждали цистерны. Однако 13 июня пожар на нефтебазе возобновился.

На следующий день факельное горение резервуара объемом 900 куб. м с дизельным топливом самоликвидировалось, однако, по данным ГСЧС, существовала угроза повторного самовозгорания.

По состоянию на 8 часов 15 июня спасатели продолжают ликвидацию пожара на территории нефтебазы «БРСМ» под Киевом.