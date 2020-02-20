Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в "Борисполе" на дозаправку и вылетит в Харьков - МВД (онлайн)
09:57, 20 февраля 2020Общество
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По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все люди на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.
Самолет полетит в Харьков / Скриншот
Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку и вылетит в Харьков.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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"Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Там он должен дозаправиться горючим и вылетит в международный аэропорт Харьков", - говорится в сообщении.
По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все люди на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 09:40 украинский пассажирский самолет спецрейсу PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту "Борисполь".
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