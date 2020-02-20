Самолет с украинцами из Уханя прибыл в Киев

Граждан встречают люди в защитных костюмах и белых масках.

В столичный аэропорт "Борисполь" прибыл борт с людьми, которых эвакуировали из закрытого на карантин китайского города Ухань.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

На борт самолета, вылетевшего из Китая в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку. Первоначально предполагалось, что из города Ухань будут эвакуированы 48 украинцев, желающих покинуть страну, и 29 иностранцев. Всего на борт допущено 73 человека.

По прибытии в Украину они будут помещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

Прибытие самолета задерживалось, он сделал несколько десятков кругов в небе над Харьковской областью.