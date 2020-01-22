Иран заявил, что "черные ящики" с украинского самолета должны остаться у него
Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил в среду, что черные ящики со сбитого украинского самолета – одни из основных объектов для изучения инцидента, и они должны остаться в Иране.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Mehr.
"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и поскольку авария произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование", - сказал он.
По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи".
Он также рассказал, что иранская делегация отправилась в Украину, чтобы "изучить документы самолета".
Эслами в понедельник, 20 января, посетил Киев во главе иранской делегации и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
Перед визитом иранской делегации в Киев глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Иран передаст Украине черные ящики, но после того, как их на месте обработает следственная группа.