Иранские специалисты проверят возможности Украины для расшифровки черных ящиков сбитого самолета МАУ

Украина и Иран договорились, что все обломки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Представители Ирана прибудут в Украину для ознакомления с техническими возможностями в расшифровке «черных ящиков» самолета «Международных авиалиний Украины».

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время встречи президента Владимира Зеленского со специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования сбития самолета МАУ.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Зеленский подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы. «Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки «черных ящиков», - говорится в сообщении.

Стороны согласились, что все сохранившиеся после катастрофы обломки самолета должны быть возвращены в Украину, добавили в пресс-службе.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы. «Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость заключается в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло», - сказал Зеленский.

В то же время, отметили в пресс-службе, глава Украинского государства констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей.

«Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено», - сказал Зеленский.

Он отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создании совместной следственной группы.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.