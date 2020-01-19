"Критикуют Путина вслух": Кондратюк назвал российских артистов, которые "могут выступать в Украине"

Продюсер напомнил, кто открыто критикует режим Путина в России.

Продюсер Игорь Кондратюк заявил, что в Российской Федерации найдется лишь несколько артистов, которые имеют моральное право приезжать в Украину и выступать здесь, поскольку открыто придерживаются проукраинской позиции.

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Об этом он заявил в блоге на сайте «Обозреватель». Он заявил, что среди таких артистов – народная артистка России Лия Ахеджакова.

По его словам, к проукраинским артистам можно также отнести российского музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макеревича, публициста Виктора Шедеровича "и еще нескольких людей".

Кондратюк подчеркнул, что эти люди "не молча считают, что Путин неправ, а говорят об этом вслух. Эти люди могут выступать в Украине".