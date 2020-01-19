"Продажные тв**и": Кондратюк жестко прошелся по организаторам концертов Серова и Сюткина в Киеве

По мнению продюсера, эти артисты, поддержав аннексию Крыма, "сделали свой выбор".

Продюсер Игорь Кондратюк назвал "больными на голову продажным тв**ями" организаторов концертов российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина в Киеве.

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"Я в бешенстве от того, что есть придурки, которые приглашают давать концерты в Украине людей, которые против независимости Украины", – заявил он в блоге на сайте «Обозреватель».

По мнению Кондратюка, эти артисты, поддержав аннексию Крыма, "сделали свой выбор". "Если они говорят, что при этом они ничего не имели к "мир, дружба, жвачка", то они больные на голову, у них нет мозгов. Есть талант, но нет мозгов. Перетекло", – подчеркнул он.

"Есть буквально 5-10 человек среди российских артистов, которых можно назвать проукраинскими. Все остальные – в сад. Повзрослейте. Идите в школу. Разбирайтесь в банальных вещах, в том числе в том, кто такой Серов и Сюткин", – заявил Кондратюк.

Он убежден в том, что СБУ не должна допустить гастролей пропутинских артистов в Украине, "если она Служба БЕЗОПАСНОСТИ Украины, а не просто пацаны, которые зарабатывают деньги".

Напомним, российские артисты Александр Серов и Валерий Сюткин, которые поддержали аннексию Крыма, собрались с сольными выступлениями в Киев. В связи с этим 40 народных депутатов из четырех фракций обратились в СБУ с просьбой запретить им въезд в страну.