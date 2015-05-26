Убивший двух человек в Харьковской области, воевал в Афганистане, Чечне и Израиле

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик. По ее сведениям, установлено, что мужчина, захвативший заложников, Олег Гапон, 1967 года рождения, с 1985 года служил в армии.

Читайте такжеГеращенко: харьковского террориста ликвидировал снайпер

"Олег Гапон участвовал в вооруженных конфликтах на территории Афганистана, был командиром бригады, а также в Чечне и Израиле", - сказала Вита Дубовик.

По ее словам, значительную часть переговоров - 11 телефонных разговоров - с Олегом Гапоном вел сотрудник прокуратуры, который знал преступника лично. Олег Гапон требовал предоставить ему «коридор» в Горловку Донецкой области и автомобиль ГАИ с проблесковыми маячками в сопровождение.

Вита Дубовик отметила, что информация о нахождении взрывчатки в машине, в которой находились заложники, не подтвердилась.

Как сообщал УНИАН, вчера в Люботине Харьковской области неизвестный мужчина застрелил из карабина двух людей и одного ранил, после чего выехал в поселок Коротич, где на автозаправке захватил трех заложников. Преступник выдвигал различные требования - от выезда за границу до выезда на территорию так называемой «ДНР». Около 20.30 силовики ликвидировали преступника, никто из заложников не пострадал.