На Харьковщине мужчина расстрелял двух человек, а затем захватил заложников на АЗС

В Люботине Харьковской области неизвестный мужчина застрелил из карабина двух человек, после чего выехал в село Коротич, где на автозаправке захватил двух заложников.

Как сообщает отдел общественных связей УМВД в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть райотдела в 14.00.

По предварительным данным, в Люботине мужчина открыл огонь из карабина, в результате чего погибли два человека. На данный момент установлено, что злоумышленником является 48-летний местный житель.

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После содеянного мужчина на собственном автомобиле «ВАЗ-99» выехал в село Коротич, где на автозаправке захватил двух заложников.

В ведомстве корреспонденту УНИАН также сообщили, что во время инцидента один человек получил ранение.

Сейчас сотрудники милиции ведут переговоры с мужчиной по освобождению заложников и принимают меры по задержанию злоумышленника.

Как сообщает журналист Слава Мамричев, в связи со стрельбой в Люботине трасса из Харькова на Киев перекрыта, работают МВД и СБУ.