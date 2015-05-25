На Харьковщине мужчина расстрелял двух человек, а затем захватил заложников на АЗС
Сотрудники милиции ведут переговоры с мужчиной по освобождению заложников и принимают меры по задержанию злоумышленника.
В Люботине Харьковской области неизвестный мужчина застрелил из карабина двух человек, после чего выехал в село Коротич, где на автозаправке захватил двух заложников.
Как сообщает отдел общественных связей УМВД в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть райотдела в 14.00.
По предварительным данным, в Люботине мужчина открыл огонь из карабина, в результате чего погибли два человека. На данный момент установлено, что злоумышленником является 48-летний местный житель.
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После содеянного мужчина на собственном автомобиле «ВАЗ-99» выехал в село Коротич, где на автозаправке захватил двух заложников.
В ведомстве корреспонденту УНИАН также сообщили, что во время инцидента один человек получил ранение.
Сейчас сотрудники милиции ведут переговоры с мужчиной по освобождению заложников и принимают меры по задержанию злоумышленника.
Как сообщает журналист Слава Мамричев, в связи со стрельбой в Люботине трасса из Харькова на Киев перекрыта, работают МВД и СБУ.
Трасса из Харькова на Киев перекрыта. Стрельба в Люботине. Два трупа. Стрелок пытался скрыться и взял заложников на АЗС под Коротичем. Работают МВД и СБУPosted by Slava Mavrichev on 25 травня 2015 р.