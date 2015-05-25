Мужчина, который захватил заложников на Харьковщине, убит

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, ликвидация произошла около 20.30, никто из заложников не пострадал. «У нас захват. Заложники не пострадали. Преступник ликвидирован», - сказал собеседник агентства.

Журналисты, дежурившие неподалеку АЗС, слышали как минимум три выстрела, после чего к месту происшествия отправились автомобили скорой помощи и пожарных.

По словам собеседника агентства, силовики выбрали самый удобный момент для ликвидации бандита.

Как сообщал УНИАН, в Харьковском районе из-за захвата злоумышленником заложников на автозаправочной станции перекрыт участок трассы Киев-Харьков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил старший инспектор управления ГАИ в Харьковской области Олег Никоненко.

По его сведениям, участок трассы перекрыт уже более 1,5 часа, однако в настоящее время пробки на дороге нет, на трассе собираются не более 10 автомобилей.

Никоненко подчеркнул, что у водителей есть возможность объехать перекрытую участок дороги Киев - Харьков параллельными дорогами или через Симферопольского или Сумскую трассы.

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В главном управлении МВД Украины в Харьковской области сообщили, что сейчас на месте происшествия работает глава харьковского главка милиции, следственно-оперативная группа Харьковского райотдела милиции и работники оперативных подразделений.

"На данный момент правоохранители ведут переговоры об освобождении заложников, принимаются меры по задержанию злоумышленника. Делается все для того, чтобы он согласился сдаться, и избежать жертв среди заложников", - сообщили в милиции.

Сегодня в Люботине Харьковской области неизвестный мужчина застрелил из карабина двух человек, после чего выехал в поселок Коротич, где на автозаправке захватил двух заложников.

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, упомянутый мужчина открыл стрельбу после того, как приехали описывать его дом. Погиб один из двух понятых и кто-то из прохожих или сопровождавших судебного исполнителя.