Захвативший заложников на Харьковщине мужчина требует коридор в зону АТО - журналист

Об этом сообщил в Facebook журналист Чрезвычайных новостей Слава Мавричев, который находится на месте событий.

"Стрелец и трое заложников сидят в машине, перед заправкой. Требование преступника - дать коридор в зону АТО на неподконтрольную территорию Украины", - написал он.

Ранее Мавричев писал, что подъезды к заправке заблокированы, а силовики говорят только, что продолжаются переговоры.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Люботине Харьковской области неизвестный мужчина застрелил из карабина двух человек, после чего уехал в поселок Коротич, где на автозаправке захватил двух заложников.

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, упомянутый мужчина открыл стрельбу после того, как приехали описывать его дом. Погиб один из двух понятых и кто-то из прохожих или лиц, которые сопровождали судебного исполнителя.