Обнародован список имен пассажиров, погибших при крушении самолета в Иране
11:18, 08 января 2020Общество
2304 0
Среди погибших 11 украинцев.
В результате авиакатастрофы выживших нет \ MASH
Появился полный список 167 пассажиров, которые находились на борту разбившегося самолета МАУ в Иране.
Читайте такжеВ авиакатастрофе погибли 147 иранцев и 32 иностранца - иранские СМИ
Как сообщает Украина 24/7 в своем Телеграм-канале, в частности, среди других, обнародованы имена и фамилии 11 украинцев:
1. Сергей Хоменко - пилот
2. Алексей Наумкин - инструктор
3. Владимир Гапоненко - командир
4. Екатерина Статник
5. Мария Микитюк
6. Валерия Овчарук
7. Юлия Сологуб
8. Ольга Кобюк
9. Елена Малахова
10. Игорь Матков
11. Денис Лихно
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Крушение украинского Boeing в Иране