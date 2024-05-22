Журналист показал, как известный перевозчик ворует у государства миллионы (видео)

Киевский журналист Геннадий Павличенко опубликовал доказательства махинаций со стороны фирмы "Экспресс-Т", которой руководит одиозный бизнесмен Александр Приймак.

"Лично стал свидетелем того, как среди белого дня водители закрывают номера автомобилей перед контрольным взвешиванием на трассе. Видно, что машины перегружены, но на камерах не будет зафиксирован номер и фирма не будет платить государству ничего", - отметил журналист.

"Тупое жлобство и абсурд, но таким образом Александр Приймак экономит миллионы гривен, которые бы пошли в бюджет. Его "Экспресс-Т" возит строительный щебень - тысячи таких рейсов в месяц", - написал Геннадий Павличенко.

На фотографиях и видео Павличенко видно, как водители закрывают номерные знаки брендированных грузовиков "Express-Tehbud" (часть "Экспресс-Т") перед пунктом контрольного взвешивания в Киевской области.

Напомним, что компания "Экспресс-Т" уже неоднократно становилась фигурантом журналистских расследований и попадала в коррупционные скандалы, но каждый раз ее владельцы Александр Приймак и его родители избегали юридической ответственности.