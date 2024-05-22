Нацгвардейцам в Украине, в частности, хотят разрешить останавливать авто с помощью спецсредств.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым совершенствуются правовые основы применения мер принуждения военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. "№10311 - закрепление и детализация мер принуждения, которые могут применяться военнослужащими НГУ для выполнения возложенных на них задач. За основу - 243 (голоса "за" - УНИАН)", - написал он, комментируя решение парламента.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в закон Украины "О Национальной гвардии Украины" насчет совершенствования правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Национальной гвардии Украины.

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Законопроектом, в частности, предлагается установить, что военнослужащие Нацгвардии во время выполнения полномочий, определенных этим законом, уставами Вооруженных сил Украины и другими нормативно-правовыми актами, уполномочены использовать и применять такие меры принуждения: физическое воздействие, специальные средства, оружие, вооружение и боевую технику, вооружение воздушных судов.

Вид мер принуждения и интенсивность его применения определяются с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего или совершающего правонарушение.

Запрещено применение мер принуждения, в частности, к женщинам с явными признаками беременности, лицам пожилого возраста, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетним лицам, кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления, или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего и/или другого лица, если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу другими способами и средствами невозможно.

Военнослужащие обязаны предупредить лицо о применении мер принуждения и предоставить ему достаточно времени для выполнения их законного требования, кроме случая, когда промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье военнослужащего и/или других лиц или другие тяжкие последствия.

Определяется, что физическим воздействием является применение любой физической силы, в том числе специальных приемов борьбы (рукопашного боя), с целью прекращения противоправных деяний (действий или бездействия) правонарушителя.

Военнослужащие имеют право использовать и применять такие специальные средства, как средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.д.), а также резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, средства принудительной остановки транспортного средства. Применение оружия является самой строгой мерой принуждения.

Насчет остановки транспортного средства, то это может происходить, в частности, если водитель не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и/или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте объекта, охраняемого Нацгвардией, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и/или других информационных знаков, светофоров и/или других световых сигналов об остановке транспортного средства.

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Ранее командующий Нацгвардией Александр Пивненко рассказал, что изменил в военном формировании после своего назначения девять месяцев назад. В частности, он отметил, что первое, что его волновало, - это боевая и спецподготовка подразделений. Количество учений увеличили в четыре раза, создаются новые учебные центры, увеличиваются их возможности.

По словам командующего, сейчас более 10 стран помогают в обучении украинских гвардейцев - от индивидуальной до коллективной и специальной подготовки.

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