Время путешествия сократится более чем на один час.

"Укрзализныця" с 9 июня ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время путешествия сократится на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск в Польше, сообщает пресс-служба перевозчика.

Новый график движения поездов:

поезд №67 Киев – Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать к конечной остановке в 10:18 (вместо 10:15);

поезд №68 Варшава – Киев будет отправляться со станции Варшава Всходня в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать к конечной остановке в 12:13 (вместо 12:17).

Также скорректирован график поездов в Хелм:

Видео дня

поезд №119 Днепр – Киев – Хелм будет отправляться из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 – 06:47 и прибывать к конечной остановке в 16:33 (вместо 17:20);

поезд №120 Хелм – Киев – Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 – 23:13 и прибывать к конечной остановке в 07:28;

поезд №19 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать к конечной остановке в 05:42 (вместо 04:55);

поезд №20 Хелм – Киев будет отправляться со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибывать к конечной остановке в 12:13 (вместо 12:17);

поезд №23 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать к конечной остановке в 11:15 (вместо 11:05);

поезд №24 Хелм – Киев будет отправляться со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибывать к конечной остановке в 05:13 (вместо 05:39).

В УЗ отметили, что продажа билетов по обновленному графику от 9 июня уже началась. Посмотреть расписание движения, приобрести билеты можно в приложении УЗ и на обновленном вебсайте железной дороги.

Украинская железная дорога – последние новости

22 мая стало известно, что УЗ впервые за пять лет повысила стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Так, начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн).

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