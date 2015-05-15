Машины бойцов спецподразделений и волонтеров получат номера в маскировочном цвете (фото)

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, появление специальных номерных знаков для этой категории транспортных средств инициировал глава МВД Арсен Аваков.

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По информации ДСО, дизайн номеров выполнен в цветах, способствующих маскировке. Один из регистрационных центров ГАИ Киева уже получил первую партию этих номерных знаков. Ее хватит, чтобы поставить на временный учет 150 автомобилей, говорится в сообщении.

«Новые номерные знаки имеют зеленый фон, на котором белой краской нанесены цифры и буквы. Такие знаки не будут отличаться на фоне маскировочной окраски транспортных средств, используемых правоохранительными органами и волонтерами в зоне проведения антитеррористической операции», - отметили в МВД, добавив, что выдавать номерные знаки планируют юридическим лицам: батальонам, волонтерским организациям.

Также в МВД отметили, что в случае получения подразделениями милиции или Национальной гвардии помощи от волонтеров в виде автомобиля, его постановкой на учет будет заниматься то подразделение, которое его получил. Для получения номеров следует обратиться в подразделение ГАИ и предоставить для осмотра автомобиль. После проверки ему будет присвоен специальный номерной знак. Автомобили с «криминальным» прошлым проверки не пройдут, подчеркнули в ведомстве.