Москаль закрыл движение транспорта в оккупированные районы Луганской области (документ)

Исключение – велосипедисты, пешеходы и международные гуманитарные организации, сообщает пресс-служба главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Согласно сообщению, Москаль подписал распоряжение о запрете пересечения линии разграничения, проходящей через Луганскую область, для любых транспортных средств, включая легковые автомобили. Исключение составляют велосипедисты, пешеходы, а также транспорт международных гуманитарных организаций.

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Распоряжение Москаля вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.

Напомним, что на сегодня через линию разграничения огня в Луганской области действует один пункт пропуска – из Лисичанска через Горное и Золотое в сторону оккупированного Первомайска.