цей матеріал доступний українською

Военизированный "Лас-Вегас": оккупанты построят огромную зону азартных игр в Ялте

10:56, 28 октября 2019
Общество
135 0
Площадкой зоны азартных игр станет территория бывшего санатория "Фортуна" / Фото УНИАН

Читайте такжеЛегализация игорного бизнеса: чья ставка сыграет?

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает российское информагентсво ТАСС.

Площадь зоны, которая расположится в ялтинском поселке Кацивели, составит почти 147 тысяч квадратных метров.

В сентябре сообщалось, что «власти Крыма» уже направили в Минфин РФ пакет документов для создания этой игорной зоны. Площадкой зоны азартных игр станет территория бывшего санатория "Фортуна".

Ранее «главарь» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей.

По экспертным оценкам, «бюджет» региона сможет получать от игорной зоны до 25 миллиардов рублей в год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#игорный бизнес