Военизированный "Лас-Вегас": оккупанты построят огромную зону азартных игр в Ялте
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании игорной зоны "Золотой берег" в оккупированной Ялте.
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает российское информагентсво ТАСС.
Площадь зоны, которая расположится в ялтинском поселке Кацивели, составит почти 147 тысяч квадратных метров.
В сентябре сообщалось, что «власти Крыма» уже направили в Минфин РФ пакет документов для создания этой игорной зоны. Площадкой зоны азартных игр станет территория бывшего санатория "Фортуна".
Ранее «главарь» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей.
По экспертным оценкам, «бюджет» региона сможет получать от игорной зоны до 25 миллиардов рублей в год.