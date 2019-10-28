Военизированный "Лас-Вегас": оккупанты построят огромную зону азартных игр в Ялте

Площадь игорной зоны в оккупированной Ялте составит почти 147 тысяч квадратных метров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании игорной зоны "Золотой берег" в оккупированной Ялте.

Читайте такжеЛегализация игорного бизнеса: чья ставка сыграет?

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает российское информагентсво ТАСС.

Площадь зоны, которая расположится в ялтинском поселке Кацивели, составит почти 147 тысяч квадратных метров.

В сентябре сообщалось, что «власти Крыма» уже направили в Минфин РФ пакет документов для создания этой игорной зоны. Площадкой зоны азартных игр станет территория бывшего санатория "Фортуна".

Ранее «главарь» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей.

По экспертным оценкам, «бюджет» региона сможет получать от игорной зоны до 25 миллиардов рублей в год.