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Оккупанты хотят превратить село в Крыму в "игорную зону для богатых"

09:53, 23 октября 2019
Русский міръ
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Иллюстрация REUTERS

Об этом российским СМИ сообщил подконтрольный Кремлю «глава» Крыма Сергей Аксенов.

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Оккупационные власти полуострова уже направили в российское правительство соответствующие документы.

«Все решения полностью оформлены, договоры все будут заключены в этом году. Место уже определено на общественных слушаниях – это поселок Кацивели», – заявил он.

Аксенов утверждает, что азартные игры будут ориентированы прежде всего на приезжих, на богатых людей»: «Инвесторы могут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов».

При этом «глава Крыма» не считает, что игорному бизнесу помешают санкции. Все процедуры оккупанты планируют завершить в течение несколько лет.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Федеральной службы безопасности России заставляют граждан, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым, незаконно собирать информацию о проукраински настроенных жителях полуострова для дальнейшего их преследования.

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Теги: #Крым#Кремль#оккупанты