Оккупанты хотят превратить село в Крыму в "игорную зону для богатых"
Поселок Кацивели в анексированному Крыму оккупанты хотят превратить в игорную зону, которая должна привлечь туристов.
Об этом российским СМИ сообщил подконтрольный Кремлю «глава» Крыма Сергей Аксенов.
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Оккупационные власти полуострова уже направили в российское правительство соответствующие документы.
«Все решения полностью оформлены, договоры все будут заключены в этом году. Место уже определено на общественных слушаниях – это поселок Кацивели», – заявил он.
Аксенов утверждает, что азартные игры будут ориентированы прежде всего на приезжих, на богатых людей»: «Инвесторы могут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов».
При этом «глава Крыма» не считает, что игорному бизнесу помешают санкции. Все процедуры оккупанты планируют завершить в течение несколько лет.
Как сообщал УНИАН, сотрудники Федеральной службы безопасности России заставляют граждан, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым, незаконно собирать информацию о проукраински настроенных жителях полуострова для дальнейшего их преследования.