ГБР добралось до топ-менеджеров АТ «Финансы и кредит»

Сообщили о подозрении двум топ-менеджерам, еще два – в международном розыске. На причастность к схеме сейчас также проверяют нардепа.

Сегодня, 5 августа, Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-заместителю главы правления банка «Финансы и кредит» и руководителю одного из управлений банка.

Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

По предварительной версии следствия, они, по сговору с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен. Также сейчас проверяем причастность к преступной схеме народного депутата Украины, - пишет Варченко.

Она также раскрыла подробности, которые стали известны в ходе досудебного расследования. Следователям удалось установить, как именно банкиры выводили деньги вкладчиков.

Оффшорная компания в период 2007-2014 года открыла кредитные линии в иностранных банках. Позже, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были подписаны договора залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. А дальше – классика жанра. 2015 год: за невыполнение обязательств по кредитному договору иностранные банки взимают со счетов банка «Финансы и кредит» те самые 113 миллионов долларов. Примечательно, что залог кредиторы списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным, - рассказала Варченко.

Она пояснила, что размещение средств банка «Финансы и кредит» на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность финучреждения. Хотя сам по себе имел место факт искусственной поддержки ликвидности банка «Финансы и кредит».

Первый замглавы ГБР также отметила, что собранные следствием материалы дают основания полагать причастность к преступной схеме по растрате денег банка не только экс-заместителя главы правления, но и других топ-менеджеров финучреждения.

По словам Варченко, ГБР ранее сообщило о подозрении еще 5 топ-менеджерам «Финансы и кредит», двое из которых сейчас в бегах и объявлены в международный розыск.

Главному фигуранту уголовного производства – бывшему заместителю главы правления инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 УКУ.

Еще одному из заместителей главы правления в июле этого года уже избрали меру пресечения. Его будут держать под стражей в течение 2 месяцев с возможностью выйти под залог 232 миллионов гривен.

Руководитель одного из управлений будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191. Сейчас в процессе – вопрос избрания меры пресечения и для него.