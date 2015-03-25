Под Горловкой на мине подорвался автобус с 26 пассажирами: 3 погибших

На Донетчине подорвался автобус с 26 пассажирами.

Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"В 20.30 поступило сообщение в дежурную часть Артемовского горотдела милиции – в поле, район Майорска, на мине подорвался пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Артемовск - Горловка»", - сообщил он.

Аброськин отметил, что по предварительной информации, водитель автобуса принял решение объехать блокпост и двигался по грунтовой дороге в сторону Горловки.

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"Проезжая через поле, задним колесом наехал на мину. По состоянию на сейчас, 3 человека погибли. Общее количество пассажиров автобуса – 26 человек. Информация уточняется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Артемовского горотдела милиции", - добавил он.

В 20.30 поступило сообщение в дежурную часть Артемовского горотдела милиции – в поле, район Майорска, на мине подорвался... Posted by Vyacheslav Abroskin on 25 березня 2015 р.

Заместитель начальника областного УМВД Украины в Донецкой области Илья Кива написал на своей странице в Facebook, что шестеро пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Под Артемовском на мине автобус с гражданскими подорвался на мине , пытаясь объехать контрольный блокпост , погибших трое , шестеро в тяжелом состоянии !!! Проводиться следствие ! Posted by Илья Кива on 25 березня 2015 р.

Также по данным пресс-службы Донецкой ОГА, 9 раненых пассажиров уже везут в больницу.