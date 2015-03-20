На Луганщине подорвался автомобиль с мирными жителями

"Сегодня после обеда вблизи с.Молодежное Попаснянского района на фугасе подорвался автомобиль «Нива» с несколькими мирными жителями", - сказано в сообщении на сайте главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Эта местность оккупирована так называемой ЛНР, поэтому взрывчатка, скорее всего, была заложена боевиками, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации.

Женщина, которая сидела рядом с водителем, смогла попасть на контролируемую Украиной территорию и сообщить о взрыве в Попаснянский райотдел милиции. Судьба водителя неизвестна.

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Москаль также отмечает, что ситуация на Луганщине обостряется.

"В течение ночи и сегодняшнего утра позиции украинских военных неоднократно обстреливались, причем, не только из стрелкового оружия, но и артиллерии. Самые горячие точки - Трехизбенка, Станица Луганская (где, как уже сообщалось, вчера вечером произошло боестолкновение, в ходе которого взорван мост через Северский Донец), Троицкое, Крымское, Попасная, а также автодорога Бахмутка", - сказано в сообщении.

Ранее в пресс-центре АТО подтвердили информацию председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля о попытке боевиков закрепиться в Станице Луганской, однако заявили, что эти попытки были неудачными.