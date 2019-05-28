Во время бунта в одесской колонии пострадали 13 человек

Для подавления бунта в Южную исправительную колонию направили коллег из пенитенциарного учреждения №14.

В Одессе во время произошедшего вчера бунта заключенных в Южной исправительной колонии (№51) пострадали сотрудники еще одного пенитенциарного учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил главный врач Одесской городской клинической больницы №11 Николай Турчин.

По его словам, вчера в течение дня в данное лечебное учреждение были доставлены 13 человек. Из них трое — сотрудники Одесской исправительной колонии (№14), которая расположена рядом с Южной колонией. Их направили на помощь коллегам для подавления мятежа.

Как отметил Турчин, из 13 доставленных в больницу – 11 человек после оказания необходимой медпомощи находятся на амбулаторном лечении. При этом четверых доставили в районе полудня, остальных – ближе к вечеру.

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«Двое госпитализированы. Один из них – пациент с переломом основания черепа и ушибом головного мозга, второй – со скальпированной раной головы и закрытой черепно-мозговой травмой», - сказал главврач. Их состояние оценивается как средней тяжести. Прогноз на выздоровление – благоприятный.

У остальных, в основном, ушибы, у троих – закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, у двоих – переломы.

Он также отметил, что два человека, находящиеся в стационаре, – сотрудники исправительного учреждения №14.

По данным представителя этой колонии, еще один ее сотрудник вчера был доставлен в Одесскую городскую клиническую больницу №1.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию «воров в законе».

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, начали досудебное расследование по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367) Уголовного кодекса Украины работников колонии.

По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания. Из-за этого произошел бунт, в результате которого начался пожар. Огнем повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарная техника и другое имущество – всего на площади 400 кв. м.

С 28 мая в Южной исправительной колонии введен особый режим, свидания с родственниками арестантам запрещены.

В Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции заявили о мятеже 200 заключенных, в результате которого пострадали 15 сотрудников учреждения №51.