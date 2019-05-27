ГБР расследует бунт в одесской колонии

По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников «Южной исправительной колонии № 51» в Одессе, которая привела к бунту осужденных.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР. По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания.

«Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели. Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных, в результате которого начался пожар. Огнем было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарная техника и другое имущество», - говорится сообщении.

В действиях работников «Южной исправительной колонии № 51» и других работников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Южной исправительной колонии Одессы (№51) произошел бунт, сопровождавшийся пожаром, пострадали пять сотрудников исправительного учреждения.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию «воров в законе».