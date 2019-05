Российская группа "Сплин" выступит на Atlas Weekend в Киеве

Группа "Сплин" стане четвертым хедлайнером фестиваля Atlas Weekend.

Выступление российской группы "Сплин" станет завершающим на главной сцене в четвертый день фестиваля Atlas Weekend 2019, 12 июля.

"Ключ поверни и полетели: легендарный рок-бэнд Сплин - хедлайнер 12-го июля", - говорится на странице Atlas Weekend в Facebook.

"Сплин" - российская рок-группа из Санкт-Петербурга. Бессменный лидер - Александр Васильев. Датой рождения группы считается 27 мая 1994 года. Они стали культовыми после выпуска пластинки "Гранатовый Альбом", а песни "Орбит без сахара" и "Выхода нет" мгновенно стали хитами и попали в ротацию всех радиостанций.

Как сообщал УНИАН, фестиваль Atlas Weekend пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля. Первым хедлайнером фестиваля стал американский дуэт The Chainsmokers, а вторым - американская группа Black Eyed Peas.

Также на Atlas Weekend запланировано выступление британского музыканта Тома Оделла, который не смог приехать на фестиваль в 2018 году. Среди музыкантов также уже заявлены британский соул-певец, гитарист Майкл Киванука, группы The Hardkiss и "Вагоновожатые", Jinjer и Our Last Night; Tom Walker и Noisia; музыкант Shahmen и инди-группа Brazzaville, американский диджей-дуэт SLANDER, российские панк-рокеры "Тараканы!" и "Порнофильмы", а также Нейромонах Феофан и Монеточка.