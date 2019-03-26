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Британский музыкант Liam Gallagher стал новым хедлайнером Atlas Weekend

14:26, 26 марта 2019
Общество
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Новым хедлайнером украинского фестиваля Atlas Weekend стал британский музыкант Лиам Галлахер, получивший популярность как вокалист группы Oasis. Об этом говорится на странице Atlas Weekend в Facebook.

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"Легендарный голос Oasis со своим сольным проектом. После распада Beady Eye и долгого молчания он ворвался в британские чарты с синглом Wall of Glass и дебютным сольным альбомом As You Were. Уже летом он представит свое новое творчество на фестивале. И поверьте, без Wonderwall не обойдется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с анонсом нового хедлайнера стоимость абонементов возрастает на 200 грн.

Как сообщал УНИАН, фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля. Среди участников - The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Tom Walker, Signal, Michael Kiwanuka, Brazzaville, Adept и многие другие.

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Теги: #Atlas Weekend