Британский музыкант Liam Gallagher стал новым хедлайнером Atlas Weekend

Отмечается, что с анонсом нового хедлайнера стоимость абонементов возрастает на 200 грн.

Новым хедлайнером украинского фестиваля Atlas Weekend стал британский музыкант Лиам Галлахер, получивший популярность как вокалист группы Oasis. Об этом говорится на странице Atlas Weekend в Facebook.

"Легендарный голос Oasis со своим сольным проектом. После распада Beady Eye и долгого молчания он ворвался в британские чарты с синглом Wall of Glass и дебютным сольным альбомом As You Were. Уже летом он представит свое новое творчество на фестивале. И поверьте, без Wonderwall не обойдется", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля. Среди участников - The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Tom Walker, Signal, Michael Kiwanuka, Brazzaville, Adept и многие другие.