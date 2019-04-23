Лучший рецепт пасхи: от "бабушкиного" кулича к изысканному итальянскому - топ-5 рецептов (фото)

От простого рецепта в мультиварке к изысканному итальянскому - УНИАН расскажет, как приготовить вкусный пасхальный кулич.

Неотъемлемый атрибут великого церковного праздника Пасхи - кулич, который традиционно начинают выпекать в Чистый четверг.

УНИАН составил для вас топ-5 рецептов этого пасхального блюда, которым вы сможете удивить своих гостей в Светлое Воскресение Господне.

Традиционный пасхальный кулич

Я этот рецепт называю «бабушкиным», поскольку запомнила его именно от нее.

Что понадобится для приготовления:

- 0,5-0,6 кг муки;

- 1,5 стакана молока;

- 2 стакана сахара;

- 6 яиц;

- 300 гр. масла;

- пакетик сухих дрожжей (бабушка использовала 50 гр. обычных дрожжей);

- 0,5 ч.л. соли;

- пол пакетика ванилина;

- 200-300 гр. изюма.

Молоко обязательно должно быть теплым, в нем растворяем дрожжи, а затем добавляем 0,5 кг муки. Хорошенько размешиваем, накрываем. Когда опара хорошенько поднимется, добавляем соль и желтки, немножко желтков оставляем для смазки. Затем добавляем сахар, ванилин и масло. Все хорошо перемешиваем.

Белки шести яиц взбиваем в пену и добавляем в опару. Затем – оставшуюся муку – 0,5 кг. Опару накрываем и оставляем в теплом месте. Когда она поднимется приблизительно вдвое, добавляем изюм.

Смазываем формы для выпечки (я обычно ложу на дно пергамент), заполняем их тестом наполовину. Ставим формы в тепло и накрываем полотенцем. Когда тесто подойдет, смазываем верх взбитым желтком. Разогреваем духовку до 160 градусов и ставим туда формы на 1 час.

Готовим глазурь для кулича:

Берем охлажденные яичные белки, взбиваем до появления густой пены. После этого постепенно добавляем сахарную пудру. Вымешиваем до полного растворения пудру. Глазурь наносим на куличи сразу после приготовления, так как она очень быстро застывает. На небольшую порцию куличей пропорция – один яичный белок, 250 г сахарной пудры.

Творожная пасха

Что понадобится для приготовления:

- 1 кг творога;

- 400 г сливочного масла;

- 6 шт. желтков;

- 2 стакана сахара;

- ванилин;

- лимонная цедра – по вкусу.

Этот вид кулича очень простой в приготовлении. Сначала тщательно перетираем творог через сито, затем растираем масло, сахар и желтки. Эту массу добавляем к творогу, хорошенько перемешиваем. Добавляем ванилин и лимонную цедру по вкусу. Кстати, можно добавить изюм.

Застилаем форму для кулича сложенной в несколько слоев марлей, чтобы края свисали с формы. Полученную массу помещаем в форму, затем накрываем марлей и ставим под пресс в холодное место на ночь или же на 8 часов.

Вынимаем пасху, снимаем марлю, переворачиваем на тарелку. Верх полученной творожной пасхи можно украсить цукатами, орешками или глазурью.

"Ленивый" кулич

Что понадобится для приготовления:

- 4 стакана муки;

- 50 г дрожжей;

-1 стакан теплого молока;

- 3 яйца;

- 100 г масла;

- 1 стакан сахара;

- щепотка соли.

В теплом молоке разводим дрожжи, вводим три яйца, вливаем растопленное масло. Затем добавляем сахар и соль, муку постепенно. Хорошенько вымешиваем.

Тесто раскладываем в смазанные маслом формы, оставляем подходить на 3-4 часа. Затем выпекаем 40-45 минут.

Для глазури берем стакан сахара, растираем с одним яичным белком и тремя столовыми ложками лимонного сока до тех пор, пока смесь не загустеет.

Смазываем глазурью кулич и немного подсушиваем его в духовке.

Итальянский кулич Панеттоне

Что понадобится для приготовления:

Для опары:

- 1 ст. л. муки;

- 120 мл теплого молока;

- 15 грамм свежих дрожжей;

- 1 ст. л. сахара.

Для теста:

- 3 стакана муки;

- 100 г сливочного масла;

- 2 яйца;

- 2 желтка;

- 1 желток + 1 ст. л. молока;

- 1/3 стакана сахара;

- 0,5 ч. л. соли;

- 1 стакан изюма и цукатов;

- сахарная пудра.

Для опары в теплом молоке растворите дрожжи, затем добавьте 1 ст. л. сахара, муку и перемешайте. Накройте пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на полчаса.

Для приготовления текста просейте муку, добавьте соль. Затем сахар разотрите с маслом, добавьте яйца, желтки и опару, муку добавляйте постепенно. Начинаем вымешивать тесто – 15 минут. Фому смазываем маслом, помещаем туда тесто й ставим в теплое место на 2-3 часа.

Когда тесто подойдет, добавьте в него изюм, цукаты, можно, кстати, и орехи, и снова слегка вымесите.

Смазываем маслом дно формы для выпечки, стелим пергаментную бумагу, кладем тесто, накрываем, оставляем на 1 час.

Разогреваем духовку до 190°. Смазываем верх итальянского кулича желтком, смешанным с молоком. Выпекаем 15 минут, затем еще полчаса при температуре 165°.

Остудите итальянский пасхальный кулич, присыпьте сахарной пудрой. Все – можно угощать гостей!

Пасха в мультиварке

Что понадобится для приготовления:

- 0,5 кг муки;

- пачка сухих дрожжей;

- щепотка соли;

- 100 мл молока;

- 2/3 стакана сахара;

- 150 г сливочного масла;

- растительное масло;

- 4 яйца;

- 150 г изюма;

- ванильный сахар.

В подогретом молоке разводим дрожжи, добавляем 2 ложки сахара и 3 ст.л. муки, хорошенько размешиваем. Затем до белой пены взбиваем 4 яичных белка с половиной сахара и щепоткой соли. В другой посуде взбиваем желтки со второй половиной сахара. Добавляем дрожжевую опару в желтки, постепенно вводим белки, добавляем ванилин. Муку аккуратно постепенно всыпаем, замешиваем мягкое тесто, добавив мягкое сливочное масло.

Затем тесто кладем в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 2-2,5 часа. Когда оно подойдет, выкладываем его, добавляем распаренный изюм и хорошенько вымешиваем.

Смазываем чашу мультиварки маслом, в нее кладем тесто (должно занимать не больше 0,5 емкости чаши, в идеале - 1/3). Включаем режим подогрев на 30 минут, затем оставляем на столько же, не открывая крышку.

Когда кулич подойдет, включите режим "Выпечка" на 1,5 часа. Готовый пасхальный кулич украшаем глазурью.