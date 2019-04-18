В Запорожье задержали боевика "Л/ДНР", который приехал в город на реабилитацию

Житель Запорожья воевал на стороне оккупантов почти 5 лет, а после ранения приехал в родной город на реабилитацию.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика террористических организаций «Л/ДНР».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на «должности» стрелка так называемого «второго батальона 11-й отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса «Восток» ДНР», он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой области.

В октябре 2015 года злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований «ДНР» и поступил в «седьмой батальон отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса» террористической организации «ЛНР».

После полученного ранения боевик приехал в Запорожье на реабилитацию и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур.

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь в городе, злоумышленник поддерживал связи с представителями террористических организаций «Л/ДНР». По оперативной информации, он планировал вернуться на временно оккупированную территорию Украины и присоединиться к боевикам.

Сегодня, 18 апреля, боевика задержали. Во время обыска в квартире фигуранта обнаружили средства связи, с помощью которых он общался с представителями незаконных вооруженных формирований.

В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.