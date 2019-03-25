Под Одессой задержали боевика «Исламского государства»

Иностранец на основании поддельных документов получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту.

Сотрудники СБУ задержали в Одесской области иностранца, находящегося в международном розыске по линии Интерпола за причастность к террористической деятельности.

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Как сообщается на сайте СБУ, задержанный участвовал в боевых действиях в Сирии.

«Согласно полученным спецслужбой данным гражданин одной из стран Средней Азии незаконно прибыл на территорию Украины для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации «Исламское государство», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью легализации на территории Украины иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту. Впрочем, сотрудник СБУ разыскали его.

Сейчас к задержанному применен экстрадиционный арест сроком 40 суток.

Ранее в Харькове правоохранители задержали боевика террористической организации «ДНР».