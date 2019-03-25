В Харькове суд освободил мужчину, который планировал кормить боевиков "ДНР"

Мужчина собирался поставлять на оккупированную территорию молочную продукцию, приобретенную в Харькове.

В Харькове суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком мужчину, который планировал кормить боевиков "ДНР".

Об этом говорится в приговоре Жовтневого районного суда от 19 марта, передает Depo.Харьков.

По данным суда, в конце ноября 2017 года у обвиняемого возник умысел на финансирование террористической организации "ДНР" путем обеспечения террористов продуктами питания.

В начале января 2018 года мужчина, находясь на временно оккупированной территории Горловки Донецкой области, договорился с неустановленным лицом о том, что будет поставлять последнему молочную продукцию, приобретенную на территории Харькова.

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В апреле 2018 года мужчина приобрел 47 головок сырного продукта "Сливочный" общим весом 398 кг, уплатив за товар 24,5 тыс. грн. В тот же день на арендованном автомобиле Volkswagen Crafter под управлением другого мужчины обвиняемый отправился в направлении Горловки, однако по дороге автомобиль остановили сотрудники СБУ.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.110-2 УК Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на два года.

При этом суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове боевика "ЛДНР" с арсеналом оружия, который приехал домой для "отдыха".