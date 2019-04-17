Борьба с перегруженными фурам: при нападении на сотрудников Укртрансбезопасности под Одессой пострадали три человека

Активисты утверждают, что нападение связано с контролем перегруженных фур. По словам очевидцев, нападавших было не менее пятидесяти.

В пригороде Одессы на весовом комплексе вооруженные злоумышленники напали на сотрудников «Укртрансбезопасности» и представителей общественной организации «Украинский транспортный союз», есть раненые.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, нападение произошло 16 апреля около 22.30 на посту «Дачное» в Беляевском районе, в пункте весового контроля.

«В полицию обратился глава общественной организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей его организации, находившиеся на весовом пункте. Общественники контролировали, как работники взвешивают грузовые автомобили», - заявили в главке.

В результате происшествия трое мужчин получили телесные повреждения и доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей общественников.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия со свидетелями, потерпевшими и свидетелями уголовного преступления, а также принимаются меры по установлению и задержанию правонарушителей.

Как сообщили представители общественной организации «Украина – это мы», в частности, ее лидер Виталий Голодок, которые побывали на месте происшествия, ЧП произошло на Киевской трассе, возле села Дачное, где также находится полицейский пост.

Со слов очевидцев, вчера поздно вечером внезапно пропало электричество и в это время несколько десятков человек в масках подошли со стороны села. Как отмечается, они стреляли в инспекторов «Укртрансбезопасности» и представителей «Украинского транспортного союза», которые вместе осуществляли мероприятия по контролю веса проезжающих грузовиков.

Как утверждают очевидцы, злоумышленники были вооружены, в том числе огнестрельным оружием и дубинками, которыми добивали потерпевших. Также неизвестные стреляли по припаркованным возле весового комплекса автомобилям, крушили их палками и пробивали колеса острыми предметами.

По данным Голодка, ранее сотрудники «Укртрансбезопасности» сообщали, что им угрожают, о чем было написано соответствующее заявление руководству Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Очевидцы также утверждают, что правоохранители на полицейском посту видели происходящее, но в ситуацию якобы не вмешивались.

Со слов свидетелей, после конфликта неизвестные, которых было около пятидесяти, сразу скрылись.