Как покрасить яйца на Пасху 2019: лучшие способы
Неотъемлемым атрибутом Пасхи являются крашеные яйца, или крашенки, символизирующие возрождение жизни.
Отметим, что по традиции, яйца на Пасху красят в Чистый четверг (в 2019 году он приходится на 25 апреля). УНИАН предлагает вам интересные идеи для покраски одного из главных символов великого праздника – Светлого Воскресения Господнего.
Как красить яйца на Пасху
Отметим, что яйца с помощью пищевых красителей делаем по простому рецепту: красители растворяем в теплой воде, добавляем уксус – несколько столовых ложек. Доводим консистенцию до желаемой насыщенности цвета. Затем опускаем яйцо в раствор пищевого красителя, чтобы он полностью покрывал его. Яйцо нужно постоянно переворачивать, чтобы оно окрасилось равномерно. Время покраски – около 5-7 минут. Яйца выложить на бумажное полотенце и дать высохнуть.
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По «бабушкиному» рецепту
Я любитель этого метода покраски яиц, ведь он у меня ассоциируется с детством, когда пасхальная кулинарная магия творилась под чутким руководством бабушки.
Что понадобится:
- белые вареные яйца;
- зелень - укроп, петрушка, мята, засушенные цветы;
- старые колготки;
- резинки;
- луковая шелуха.
Вырежьте из колготок квадратики таким размером, чтобы туда можно было завернуть яйцо. Кладем яйцо в середину квадратика и «приклеиваем» к нему. Края квадратика стягиваем резинкой, опускаем наши «мешочки» в сваренную предварительно в кастрюле луковую шелуху (я ее варю 40-45 минут, чтобы получился яркий цвет. Следите, чтобы «краска» полностью покрыла яйца), оставляем варится на небольшом огне 10-12 минут, достаем и даем высохнуть. Чтобы яйца блестели, их можно смазать растительным маслом.
Пасхальные яйца в стиле колор-блокинг
Это - оригинальный способ покрасить пасхальные яйца, суть которого в сочетании разных цветов. Чтобы сделать ваше творение более оригинальным, используйте резинки – от широких до узеньких.
Что понадобится:
- вареные яйца;
- яркие пищевые красители;
- уксус;
- одноразовые стаканы;
- резинки.
Разводим краситель с водой и уксусом в небольшой емкости, например, в одноразовом стакане. Затем окунаем яйцо в краситель на 5-7 минут, держим его щипцами некоторое время. Сушим яйцо, повторяем те же действия с другой его стороны, комбинируя, таким образом, разные цвета. Для создания прямых линий можно воспользоваться резинкой.
Немного космоса
Что понадобится:
- вареные яйца;
- цветная акриловая краска (мы берем голубую, черную);
- спонжи для снятия макияжа;
- жёсткая кисть;
- емкость для краски.
Жёсткой кистью делаем голубые мазки на яйце. Пока они ещё влажные, рисуем чёрные вихри вокруг. Но не наносите много краски, иначе цвета перемешаются. Обсушиваем яйцо, а затем наносим спонжем черные и сиреневые отпечатки. Даем яйцу высохнуть. Затем белой краской при помощи кисти создаем брызги. Обсушиваем – и все, космические пасхальные яйца готовы.
Мраморные яйца
Покрасив пасхальные яйца в такой способ, вы получите настоящее произведение искусства.
Что понадобится:
- вареные яйца;
- пищевые красители;
- растительное масло.
Разводим пищевые красители разных цветов в двух емкостях, добавляем уксус. В один из них добавляем несколько ложек растительного масла - 3-4 ст. л – и размешиваем до образования разводов. Сначала окрашиваем одно яйцо в основной тон, обсушиваем, а затем кладем во второй краситель и катаем его до тех пор, пока мраморный узор не проявится со всех сторон.
"Золотые" яйца
Что понадобится:
- вареные яйца;
- фольга любого цвета.
Это способ – для ленивых. Если вы не хотите тратить время на покраску, просто оберните предварительно сваренные и остывшие яйца цветной фольгой. Эффектнее всего они смотрятся в золотой «обертке».
Украшаем яйца с помощью сахарной пудры
Что понадобится:
- вареные яйца;
- сахарная пудра;
- кондитерский шприц;
- пищевые красители.
Разводим краситель с водой и уксусом в небольшой емкости. Затем окунаем вареное яйцо в краситель, оставляем на 5-7 минут. Обсушиваем. Сахарную пудру перемешиваем с водой комнатной температуры до густой однородной консистенции. Набираем смесь в кондитерский шприц и рисуем нужный нам узор. Обсушиваем – и все, наши яйца готовы.
Яйца в стиле декупаж
Что понадобится:
- белые вареные яйца;
- крахмал;
- кисточка;
- салфетки с мелким рисунком цветов;
- пищевые красители (золотой, серебряный).
Яйца варим и окунаем в золотой и серебряный краситель на 5-7 минут, достаем, обсушиваем.
Снимаем два нижних слоя салфеток и вручную аккуратно обрываем цветы небольшого размера. С помощью кисточки и воды распределяем лоскутки по поверхности яйца, аккуратно разглаживаем.
Делаем клейстер из крахмала: 2 чайных ложки крахмала, около 50 мл воды. Приготовленную смесь разогреваем в микроволновке по схеме: 20 сек. - помешать - 20 сек. - помешать - 10 сек. - помешать - 10 сек. - помешать - готово. После того, как цветы из салфеток распределены, хорошо промазываем клейстером и обсушиваем.
Как красить яйца на Пасху: используем натуральные красители
В одном из предыдущих способов окрашивания яиц, Вы узнали, как покрасить яйца с помощью луковой шелухи, а сейчас мы расскажем о других простых натуральных красителях.
Позолота
Используем куркуму, которой добавляем в горячую воду 2-3 ст.л. Затем окунаем предварительно сваренные яйца на 5-7 минут, периодически переворачивая для равномерной покраски.
Синий цвет
Добиться синего цвета можно с помощью краснокочанной капусты. Так, два кочана мелко порезанной такой капусты нужно замочить в пол литра воды, добавить 5 ст. л. уксуса. В этом растворе вареные яйца оставляем на ночь.
Зеленые яйца
Отвариваем яйца в воде, куда добавили большое количество зелени, например, шпината или петрушки.
Темно-коричневый цвет
Добиться темных оттенков можно с помощью крепкого кофе или черного чая. Необходимо отварить яйца в 250 мл кофе или чайной заварки.