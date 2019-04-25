Как покрасить яйца на Пасху 2019: лучшие способы

Традиционно яйца на Пасху красят в Чистый четверг, который в 2019 году приходится на 25 апреля.

Неотъемлемым атрибутом Пасхи являются крашеные яйца, или крашенки, символизирующие возрождение жизни.

Отметим, что по традиции, яйца на Пасху красят в Чистый четверг (в 2019 году он приходится на 25 апреля). УНИАН предлагает вам интересные идеи для покраски одного из главных символов великого праздника – Светлого Воскресения Господнего.

Как красить яйца на Пасху

Отметим, что яйца с помощью пищевых красителей делаем по простому рецепту: красители растворяем в теплой воде, добавляем уксус – несколько столовых ложек. Доводим консистенцию до желаемой насыщенности цвета. Затем опускаем яйцо в раствор пищевого красителя, чтобы он полностью покрывал его. Яйцо нужно постоянно переворачивать, чтобы оно окрасилось равномерно. Время покраски – около 5-7 минут. Яйца выложить на бумажное полотенце и дать высохнуть.

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По «бабушкиному» рецепту

Я любитель этого метода покраски яиц, ведь он у меня ассоциируется с детством, когда пасхальная кулинарная магия творилась под чутким руководством бабушки.

Что понадобится:

- белые вареные яйца;

- зелень - укроп, петрушка, мята, засушенные цветы;

- старые колготки;

- резинки;

- луковая шелуха.

Вырежьте из колготок квадратики таким размером, чтобы туда можно было завернуть яйцо. Кладем яйцо в середину квадратика и «приклеиваем» к нему. Края квадратика стягиваем резинкой, опускаем наши «мешочки» в сваренную предварительно в кастрюле луковую шелуху (я ее варю 40-45 минут, чтобы получился яркий цвет. Следите, чтобы «краска» полностью покрыла яйца), оставляем варится на небольшом огне 10-12 минут, достаем и даем высохнуть. Чтобы яйца блестели, их можно смазать растительным маслом.

Пасхальные яйца в стиле колор-блокинг

Это - оригинальный способ покрасить пасхальные яйца, суть которого в сочетании разных цветов. Чтобы сделать ваше творение более оригинальным, используйте резинки – от широких до узеньких.

Что понадобится:

- вареные яйца;

- яркие пищевые красители;

- уксус;

- одноразовые стаканы;

- резинки.

Разводим краситель с водой и уксусом в небольшой емкости, например, в одноразовом стакане. Затем окунаем яйцо в краситель на 5-7 минут, держим его щипцами некоторое время. Сушим яйцо, повторяем те же действия с другой его стороны, комбинируя, таким образом, разные цвета. Для создания прямых линий можно воспользоваться резинкой.

Немного космоса

Что понадобится:

- вареные яйца;

- цветная акриловая краска (мы берем голубую, черную);

- спонжи для снятия макияжа;

- жёсткая кисть;

- емкость для краски.

Жёсткой кистью делаем голубые мазки на яйце. Пока они ещё влажные, рисуем чёрные вихри вокруг. Но не наносите много краски, иначе цвета перемешаются. Обсушиваем яйцо, а затем наносим спонжем черные и сиреневые отпечатки. Даем яйцу высохнуть. Затем белой краской при помощи кисти создаем брызги. Обсушиваем – и все, космические пасхальные яйца готовы.

Мраморные яйца

Покрасив пасхальные яйца в такой способ, вы получите настоящее произведение искусства.

Что понадобится:

- вареные яйца;

- пищевые красители;

- растительное масло.

Разводим пищевые красители разных цветов в двух емкостях, добавляем уксус. В один из них добавляем несколько ложек растительного масла - 3-4 ст. л – и размешиваем до образования разводов. Сначала окрашиваем одно яйцо в основной тон, обсушиваем, а затем кладем во второй краситель и катаем его до тех пор, пока мраморный узор не проявится со всех сторон.

"Золотые" яйца

Что понадобится:

- вареные яйца;

- фольга любого цвета.

Это способ – для ленивых. Если вы не хотите тратить время на покраску, просто оберните предварительно сваренные и остывшие яйца цветной фольгой. Эффектнее всего они смотрятся в золотой «обертке».

Украшаем яйца с помощью сахарной пудры

Что понадобится:

- вареные яйца;

- сахарная пудра;

- кондитерский шприц;

- пищевые красители.

Разводим краситель с водой и уксусом в небольшой емкости. Затем окунаем вареное яйцо в краситель, оставляем на 5-7 минут. Обсушиваем. Сахарную пудру перемешиваем с водой комнатной температуры до густой однородной консистенции. Набираем смесь в кондитерский шприц и рисуем нужный нам узор. Обсушиваем – и все, наши яйца готовы.

Яйца в стиле декупаж

Что понадобится:

- белые вареные яйца;

- крахмал;

- кисточка;

- салфетки с мелким рисунком цветов;

- пищевые красители (золотой, серебряный).

Яйца варим и окунаем в золотой и серебряный краситель на 5-7 минут, достаем, обсушиваем.

Снимаем два нижних слоя салфеток и вручную аккуратно обрываем цветы небольшого размера. С помощью кисточки и воды распределяем лоскутки по поверхности яйца, аккуратно разглаживаем.

Делаем клейстер из крахмала: 2 чайных ложки крахмала, около 50 мл воды. Приготовленную смесь разогреваем в микроволновке по схеме: 20 сек. - помешать - 20 сек. - помешать - 10 сек. - помешать - 10 сек. - помешать - готово. После того, как цветы из салфеток распределены, хорошо промазываем клейстером и обсушиваем.

Как красить яйца на Пасху: используем натуральные красители

В одном из предыдущих способов окрашивания яиц, Вы узнали, как покрасить яйца с помощью луковой шелухи, а сейчас мы расскажем о других простых натуральных красителях.

Позолота

Используем куркуму, которой добавляем в горячую воду 2-3 ст.л. Затем окунаем предварительно сваренные яйца на 5-7 минут, периодически переворачивая для равномерной покраски.

Синий цвет

Добиться синего цвета можно с помощью краснокочанной капусты. Так, два кочана мелко порезанной такой капусты нужно замочить в пол литра воды, добавить 5 ст. л. уксуса. В этом растворе вареные яйца оставляем на ночь.

Зеленые яйца

Отвариваем яйца в воде, куда добавили большое количество зелени, например, шпината или петрушки.

Темно-коричневый цвет

Добиться темных оттенков можно с помощью крепкого кофе или черного чая. Необходимо отварить яйца в 250 мл кофе или чайной заварки.