«У войны тоже есть правила»: в Украине запустили специальное мобильное приложение о правовых нормах вооруженных конфликтов

Международная гуманитарная организация «Geneva Call» запустила мобильное приложение для военнослужащих и всех, кто хочет узнать о правилах войны ─ «У войны тоже есть правила», которое в игровой форме знакомит с нормами международного гуманитарного права.

Можно ли стрелять по больницам и школам, если в них находится противник? Можно ли принимать и рекрутировать в свои ряды молодых людей, если вы не уверенны, что им исполнилось 18 лет? Может ли военный имитировать сдачу в плен, чтобы неожиданно напасть на противника и застать его врасплох? Эти вопросы довольно часто возникают у бойцов вооруженных групп, находящихся в зоне конфликта, но не всегда они могут найти ответы на них.

«Женевский призыв» — нейтральная организация, которая разрабатывает и продвигает рекомендации и обучает участников боевых действий нормам поведения в условиях военных действий. В рамках своей кампании «У войны тоже есть правила» «Женевский призыв» разработал и запустил специальное мобильное приложение для повышения осведомленности о международном гуманитарном праве (законах войны).

Впервые приложение стало доступно в Ливии в 2015 году под названием «Солдат, а не убийца» (Fighter, not Killer). Его активно скачивают тысячи бойцов разнообразных вооруженных структур, действующих в Сирии, Ираке, Йемене, Филиппинах. За последние четыре года в этих странах более шестидесяти миллионов человек посмотрели наши видеоролики, послушали специальные радиосообщения или скачали приложение.

В 2019 году мобильное приложение для телефонов Android заработало в Украине. Рядовые бойцы и командиры, люди, живущие в зоне конфликта, и все, кто хочет понять, по каким правилам должна вестись война, могут бесплатно скачать приложение на украинском или русском языках и пользоваться им даже находясь в режиме офлайн.

Мобильное приложение призвано в игровой форме рассказать о том, что дозволено и не дозволено на войне, согласно нормам международного права. Программа имеет два уровня сложности и 28 сценариев. На каждом из уровней пользователи сталкиваются с реальными ситуациями, которые могут возникнуть во время боевых действий. Их ждут вопросы, связанные с военной тактикой, ведением боевых действий, защитой детей и гражданского населения, использованием оружия, оказанием помощи раненным. Отвечая на вопросы правильно, пользователь может перейти на уровень командира с более сложными вопросами и сценариями, по завершении которого получит сертификат о прохождении игры.

Мы надеемся, что знание своих прав, как военными, так и гражданскими людьми и правил, по которым должны вестись боевые действия, поможет снизить число ненужных страданий и жертв.

Приложение можно загрузить по ссылке

Об организации:

«Женевский призыв» ─ международная негосударственная гуманитарная организация, которая занимается защитой гражданского населения в вооруженных конфликтах. «Женевский призыв» сосредотачивает свои усилия на защите детей от последствий вооруженных конфликтов, запрете сексуального насилия и гендерной дискриминации, защите медицинских миссий и запрете использования противопехотных мин во время военных действий.

Организация была основана в 2000 году в Женеве (Швейцария) с целью привлечения субъектов военных конфликтов к соблюдению норм международного гуманитарного права. Сегодня представительства «Женевского призыва» работают в странах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Мы способствуем тому, чтобы противоположные стороны в большей степени почитали законы вооруженного конфликта и поддерживаем инициативы местных общин для улучшения собственной безопасности.

С 2018 года организация представлена ​​в Украине.

Контактная информация:

Тел: 38097 41 41 785

Mail: office-ukraine@genevacall.org

Facebook: genevacallua

Twitter: genevacallua